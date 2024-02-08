RT в Telegram
Подпишись

Представлены медали Олимпийских игр — 2024 с фрагментами Эйфелевой башни

Короткая ссылка
В штаб-квартире оргкомитета Олимпиады в Париже были представлены медали Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года.
Представлены медали Олимпийских игр — 2024 с фрагментами Эйфелевой башни
  • AFP
  • © Thomas SAMSON

«Было проделано огромное количество работы, чтобы объединить эти драгоценные металлы — золото, серебро и бронзу — с самым драгоценным металлом в Эйфелевой башне — камнем французской короны», — цитирует председателя оргкомитета ОИ-2024 Тони Эстанге сайт МОК.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что во Франции начато расследование в отношении главы оргкомитета ОИ-2024.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить