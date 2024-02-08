Представлены медали Олимпийских игр — 2024 с фрагментами Эйфелевой башни
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«Было проделано огромное количество работы, чтобы объединить эти драгоценные металлы — золото, серебро и бронзу — с самым драгоценным металлом в Эйфелевой башне — камнем французской короны», — цитирует председателя оргкомитета ОИ-2024 Тони Эстанге сайт МОК.
8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.
Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.
Ранее сообщалось, что во Франции начато расследование в отношении главы оргкомитета ОИ-2024.