Представлены медали Олимпийских игр — 2024 с фрагментами Эйфелевой башни

В штаб-квартире оргкомитета Олимпиады в Париже были представлены медали Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года.

«Было проделано огромное количество работы, чтобы объединить эти драгоценные металлы — золото, серебро и бронзу — с самым драгоценным металлом в Эйфелевой башне — камнем французской короны», — цитирует председателя оргкомитета ОИ-2024 Тони Эстанге сайт МОК.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что во Франции начато расследование в отношении главы оргкомитета ОИ-2024.