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Ловчев заявил, что Абаскаль дурит руководителей «Спартака»

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Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался о работе главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.
Ловчев заявил, что Абаскаль дурит руководителей «Спартака»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Сразу после выхода «Спартака» из отпуска вновь пошли разговоры о возможном увольнении тренера. Этому способствует сам Абаскаль своими словами, что, мол, команда молодая и ей нужно набраться опыта. Какие молодые? Зобнин играет десять лет в футбол, Промес был на поле, Бабич, Зиньковский… Какие это молодые? Абаскаль дурит руководителей «Спартака», — написал Ловчев в своём Telegram-канале.

Экс-игрок объяснил, что не требует увольнения тренера, но имеет к нему вопросы.

«Однозначно требовательность к тренеру надо повышать, давать ориентиры по ожиданиям от футбола и по результату. «Спартак» продлил Абаскалю контракт, купил новичков, и сам испанец говорит, что командой доволен. Пора клубу стать более требовательным», — сказал он.

После 18 туров Российской премьер-лиги красно-белые набрали 30 очков и занимают пятое место в турнирной таблице.

34-летний испанец возглавляет московский клуб с 2022 года.

Ранее агент Абаскаля заявил о полном доверии со стороны руководства «Спартака».

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