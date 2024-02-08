Поздняков назвал запрет сейма Латвии играть с россиянами концом мирового спорта

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отреагировал на решение сейма Латвии о запрете латвийским спортсменам играть против сборных России и Белоруссии.

«В Лозанне, словно мантру, раз за разом повторяют, что «не государствам решать, каким спортсменам нужно участвовать в соревнованиях. Иначе это будет концом мирового спорта, каким мы его знаем сейчас». Прошло меньше года, и конец, увы, наступил», — написал Поздняков в своём Telegram-канале.

По словам главы ОКР, дело не в официальном запрете со стороны сейма Латвии своим спортсменам соревноваться с россиянами и белорусами, а в том, что не последовало никакой реакции в общественном пространстве со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).

«Или Латвия для МОК — это не государство?» — подытожил он.

1 февраля сейм Латвии запретил латвийским спортсменам соревноваться с россиянами и белорусами в игровых видах спорта вне зависимости от их статуса.

Ранее Поздняков назвал решение сейма Латвии фактом внешнего воздействия на руководство МОК.