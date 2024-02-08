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Поздняков: решение сейма Латвии — факт внешнего воздействия на руководство МОК

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отреагировал на решение сейма Латвии о запрете латвийским спортсменам играть против сборных России и Белоруссии.
Поздняков: решение сейма Латвии — факт внешнего воздействия на руководство МОК
  • РИА Новости

«В геополитическом плане это решение сейма Латвии вполне закономерное, оно даже не про латышей, россиян и белорусов», — написал Поздняков в своём Telegram-канале.

Глава ОКР назвал решение сейма Латвии фактом внешнего управленческого воздействия на руководство Международного олимпийского комитета (МОК).

«Увы, слова лозаннских спикеров оказываются пророческими. Ещё печальнее, что и сам МОК приложил немало усилий для того, чтобы олимпизм барона де Кубертена с миссией мира, прогресса и добра перестал существовать в прежнем виде», — подытожил он.

1 февраля сейм Латвии запретил латвийским спортсменам соревноваться с россиянами и белорусами в игровых видах спорта вне зависимости от их статуса.

Ранее в Государственной думе России осудили решение Латвии запретить своим сборным играть с россиянами.

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