RT в Telegram
Подпишись

В Госдуме осудили решение Латвии запретить своим сборным играть с россиянами

Короткая ссылка
Депутат Государственной думы Светлана Журова прокомментировала решение сейма Латвии официально запретить своим сборным играть с командами России и Белоруссии.
В Госдуме осудили решение Латвии запретить своим сборным играть с россиянами
  • РИА Новости

«В целом это национализм чистой воды, дискриминация по национальному признаку и нарушение хартии МОК. Можно ли сказать, что Латвия ударила этим решением по своим же спортсменам? Однозначно, МОК должен как-то отреагировать на произошедшее. Это нарушение прав спортсменов, которые не могут самостоятельно пожаловаться на своё же правительство. Сторонние организации, контролирующие процесс, должны сделать замечание или обратиться в ЕСПЧ», — заявила Журова RT.

Депутат также ответила на вопрос, могут ли Литва и Эстония последовать примеру Латвии.

«Допускаю, что могут. Заметьте, что даже Украина отказалась от этого, хотя и пыталась, но МОК вынес ей замечание», — добавила Журова.

Ранее глава НОК Латвии Букс выступил против участия россиян в Олимпийских играх в Париже.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить