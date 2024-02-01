В Госдуме осудили решение Латвии запретить своим сборным играть с россиянами

Депутат Государственной думы Светлана Журова прокомментировала решение сейма Латвии официально запретить своим сборным играть с командами России и Белоруссии.

«В целом это национализм чистой воды, дискриминация по национальному признаку и нарушение хартии МОК. Можно ли сказать, что Латвия ударила этим решением по своим же спортсменам? Однозначно, МОК должен как-то отреагировать на произошедшее. Это нарушение прав спортсменов, которые не могут самостоятельно пожаловаться на своё же правительство. Сторонние организации, контролирующие процесс, должны сделать замечание или обратиться в ЕСПЧ», — заявила Журова RT.

Депутат также ответила на вопрос, могут ли Литва и Эстония последовать примеру Латвии.

«Допускаю, что могут. Заметьте, что даже Украина отказалась от этого, хотя и пыталась, но МОК вынес ей замечание», — добавила Журова.

Ранее глава НОК Латвии Букс выступил против участия россиян в Олимпийских играх в Париже.