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«Локомотив» обыграл «Торпедо» в товарищеском матче на сборах в ОАЭ

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Московский «Локомотив» одержал победу над столичным «Торпедо» в товарищеском матче.
«Локомотив» обыграл «Торпедо» в товарищеском матче на сборах в ОАЭ
  • РИА Новости
  • © Виталий Невар

Встреча проходила на стадионе «Шейх Зайед Крикет» в Абу-Даби (ОАЭ) и завершилась со счётом 2:0.

Голы забили нападающий Тимур Сулейманов и защитник Марио Митай.

После 18 туров Российской премьер-лиги железнодорожники набрали 31 очко и занимают четвёртое место в турнирной таблице. Автозаводцы с 27 очками располагаются на восьмой строчке в Первой лиге.

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА победил воронежский «Факел» в товарищеском матче на тренировочных сборах в Турции.

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