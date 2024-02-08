Фазель: в плане обстановки и инфраструктуры Игры в Сочи являются номером один
Фазель назвал Олимпиаду в Сочи номером один
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«В плане обстановки и инфраструктуры Игры в Сочи являются номером один. Весь турнир проходил в прибрежном кластере, что было очень удобно для игроков. Для спортсменов это лучшие условия за всё время», — приводит слова Фазеля ТАСС.
7 февраля отмечалось десять лет со дня открытия Олимпиады в Сочи. Россия выиграла зачёт Олимпийских игр — 2014.
Ранее Фазель заявил, что Россию нужно вернуть на международные соревнования.