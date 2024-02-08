Cadena SER: Макрон и правительство Франции готовят заявление против Суперлиги

Президент Франции Эммануэль Макрон и правительство страны готовят заявление против Суперлиги.

Глава государства выступит с заявлением против Суперлиги, потому что турнир не основывается на принципах меритократии, сообщает Cadena SER со ссылкой на журналиста Ману Карреньо.

Отмечается, что с аналогичными заявлениями могут выступить власти Италии и Германии.

21 декабря Европейский суд признал незаконными действия Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по запрету создания Суперлиги в 2021 году. Таким образом, в соответствии с европейским законом турнир официально может быть создан.

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что организаторы Суперлиги могут предложить клубам €100 млн за участие.