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Cadena SER: Макрон и правительство Франции готовят заявление против Суперлиги

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Президент Франции Эммануэль Макрон и правительство страны готовят заявление против Суперлиги.

Глава государства выступит с заявлением против Суперлиги, потому что турнир не основывается на принципах меритократии, сообщает Cadena SER со ссылкой на журналиста Ману Карреньо. 

Отмечается, что с аналогичными заявлениями могут выступить власти Италии и Германии.

21 декабря Европейский суд признал незаконными действия Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по запрету создания Суперлиги в 2021 году. Таким образом, в соответствии с европейским законом турнир официально может быть создан.

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что организаторы Суперлиги могут предложить клубам €100 млн за участие.

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