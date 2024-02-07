Дьяков считает, что РФС стоит продлить контракт с Карпиным

Экс‑футболист «Динамо» Виталий Дьяков выразил мнение, что Российский футбольный союз (РФС) должен продлить контракт с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.

«Я считаю, что с Карпиным нужно продлить контракт, пусть работает дальше. Зачем тогда его назначали на несколько лет, чтобы бросить на полпути? Это сборная России и серьёзный уровень, но опять же надо понять, кто готов возглавить её ради товарищеских матчей», — заявил Дьяков «Чемпионату».

Карпин возглавил сборную России в июле 2021 года. В настоящий момент он совмещает должности в национальной команде и «Ростове».

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, что организация планирует продлить контракт с Карпиным.