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Колосков: в РФС заинтересованы в продлении соглашения с Карпиным

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков рассказал, что организация планирует продлить контракт с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.
Колосков: в РФС заинтересованы в продлении соглашения с Карпиным
  • РИА Новости

«Я так понимаю, раз Митрофанов сказал, что будет разговор с Карпиным по новому контракту в сборной России, значит, в РФС заинтересованы в продлении соглашения. Карпин не откажется от нового контракта. Плохо работается? Три игры в год провёл, никакой ответственности. Я думаю, что здесь всё стабильно будет», — цитирует Колоскова «Чемпионат».

Карпин возглавил сборную России в июле 2021 года. В настоящий момент он совмещает должности в национальной команде и «Ростове».

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее в РФС заявили, что глава УЕФА позитивно и тепло относится к России.

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