Лаборатория в Стокгольме нашла триметазидин в пробе Валиевой 11 января 2022 года

Стокгольмская антидопинговая лаборатория обнаружила триметазидин в допинг-пробе российский фигуристки Камилы Валиевой 11 января 2022 года.

Об этом сообщается в опубликованной на сайте Спортивного арбитражного суда (CAS) мотивировочной части дела.

Отмечается, что лаборатория была закрыта на период с 30 декабря 2021 года по 10 января 2022-го.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 25 декабря 2021 года на чемпионате России она сдала положительный анализ на триметазидин. По данным Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), фигуристка принимала около 60 лекарств и добавок — в допинг-пробе также обнаружили стероид экдистерон.

Ранее сообщалось, что у Валиевой было выявлено сердечное заболевание в 2020 году.