Валиева представила CAS три версии, как запрещённый препарат попал в организм

Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил, какие версии попадания запрещённого препарата в свой организм представила фигуристка Камила Валиева.

Первая версия — загрязнение продуктов питания лекарством, которое принимал её дедушка, вторая — загрязнённые разрешённые препараты, которые употребляла Валиева. Третья — злой умысел конкурента.

В документе отмечается, что документальных подтверждений этим версиям Валиева предоставить не смогла.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Фигуристка также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и командного турнира Олимпиады.

Ранее проба B Валиевой дала положительный результат на триметазидин.