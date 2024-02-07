Валиева представила CAS три версии, как запрещённый препарат попал в организм
- РИА Новости
Первая версия — загрязнение продуктов питания лекарством, которое принимал её дедушка, вторая — загрязнённые разрешённые препараты, которые употребляла Валиева. Третья — злой умысел конкурента.
В документе отмечается, что документальных подтверждений этим версиям Валиева предоставить не смогла.
29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Фигуристка также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и командного турнира Олимпиады.
Ранее проба B Валиевой дала положительный результат на триметазидин.