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В допинг-пробе Валиевой был обнаружен стероид экдистерон

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В положительной допинг-пробе россиянки Камилы Валиевой был обнаружен стероид экдистерон.
В допинг-пробе Валиевой был обнаружен стероид экдистерон
  • РИА Новости

«Спортсменка не смогла объяснить, почему стокгольмская лаборатория обнаружила его в её организме», — говорится в мотивировочной части решения CAS.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Фигуристка также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы.

Ранее CAS назвал причину, почему Валиеву дисквалифицировали как взрослую.

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