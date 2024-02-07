В допинг-пробе Валиевой был обнаружен стероид экдистерон

В положительной допинг-пробе россиянки Камилы Валиевой был обнаружен стероид экдистерон.

«Спортсменка не смогла объяснить, почему стокгольмская лаборатория обнаружила его в её организме», — говорится в мотивировочной части решения CAS.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Фигуристка также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы.

Ранее CAS назвал причину, почему Валиеву дисквалифицировали как взрослую.