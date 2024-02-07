CAS назвал причину, по которой Валиеву дисквалифицировали, как взрослую

Спортивный арбитражный суд (CAS) решил дисквалифицировать фигуристку Камилу Валиеву, как взрослую, так как она не смогла доказать, что нарушила правила не намеренно.

«Из-за того, что спортсменка не смогла доказать, что не совершала нарушение антидопинговых правил умышленно, то, согласно правилам, не было никаких оснований для обращения со спортсменкой иначе, как со взрослой», — говорится в сообщении CAS.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Фигуристка также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы.

Ранее сообщалось, что Валиева заявила в CAS, что допинг попал в организм через клубничный десерт.