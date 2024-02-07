CAS назвал причину, по которой Валиеву дисквалифицировали, как взрослую
- РИА Новости
«Из-за того, что спортсменка не смогла доказать, что не совершала нарушение антидопинговых правил умышленно, то, согласно правилам, не было никаких оснований для обращения со спортсменкой иначе, как со взрослой», — говорится в сообщении CAS.
29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Фигуристка также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы.
Ранее сообщалось, что Валиева заявила в CAS, что допинг попал в организм через клубничный десерт.