Валиева заявила в CAS, что допинг попал в организм через клубничный десерт

Российская фигуристка Камила Валиева заявила на слушаниях в CAS, что запрещённое вещество попало в её организм через клубничный десерт.

В мотивировочной части сообщается, что сторона спортсменки заявила, что этот десерт был приготовлен дедушкой на доске, где он измельчал лекарства.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Фигуристка также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы.

ISU лишил сборную России золотой медали командного турнира ОИ-2022, в котором участвовала Валиева. Таким образом, российские фигуристы получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, второе — Японии.

Ранее сообщалось, что CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой.