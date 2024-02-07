RT в Telegram
Подпишись

Валиева заявила в CAS, что допинг попал в организм через клубничный десерт

Короткая ссылка
Российская фигуристка Камила Валиева заявила на слушаниях в CAS, что запрещённое вещество попало в её организм через клубничный десерт.
Валиева заявила в CAS, что допинг попал в организм через клубничный десерт
  • РИА Новости

В мотивировочной части сообщается, что сторона спортсменки заявила, что этот десерт был приготовлен дедушкой на доске, где он измельчал лекарства.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Фигуристка также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы.

ISU лишил сборную России золотой медали командного турнира ОИ-2022, в котором участвовала Валиева. Таким образом, российские фигуристы получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, второе — Японии.

Ранее сообщалось, что CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить