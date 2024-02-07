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CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой

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Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.
CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте организации.

Всего в документе 129 страниц.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Фигуристка также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы.

ISU лишил сборную России золотой медали командного турнира, в котором участвовала Валиева. Таким образом, российские фигуристы получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, второе — Японии.

Ранее Ирина Роднина ответила на вопрос о том, можно ли считать Камилу Валиеву олимпийской чемпионкой после дисквалификации.

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