CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте организации.
Всего в документе 129 страниц.
29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Фигуристка также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы.
ISU лишил сборную России золотой медали командного турнира, в котором участвовала Валиева. Таким образом, российские фигуристы получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, второе — Японии.
Ранее Ирина Роднина ответила на вопрос о том, можно ли считать Камилу Валиеву олимпийской чемпионкой после дисквалификации.