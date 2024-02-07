Роднина: Валиева — олимпийская чемпионка в сердцах её болельщиков

Трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина ответила на вопрос о том, можно ли считать Камилу Валиеву олимпийской чемпионкой после дисквалификации.

«Американцы смотрят на свои золотые медали как на честно выигранный по спортивному принципу турнир. Валиеву нельзя считать чемпионкой? Если только в сердцах её болельщиков», — приводит слова Родниной Sport24.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Фигуристка также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы.

ISU лишил сборную России золотой медали командного турнира, в котором участвовала Валиева. Таким образом, российские фигуристы получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, второе — Японии.

Ранее сообщалось, что РУСАДА будет мониторить деятельность Валиевой на нарушение условий дисквалификации.