Мирошников: после Сочи никто не проводил Олимпиаду на таком уровне

Директор департамента физической культуры и спорта администрации города Сочи Анатолий Мирошников высказался об Олимпиаде в Сочи в 2014 году.

«Меня переполняют эмоции, что прошло десять лет, а как будто Игры только на прошлой неделе начались. Какой толчок соревнования дали развитию спорта в регионе? Назову только одну фамилию — Ирма Махиня, призёр Олимпиады-2022 в прыжках на лыжах с трамплина. Это наша, сочинская девушка, которая проявила себя. После домашних Игр она начала тренироваться и в смешанной команде в Пекине завоевала серебряную медаль.

У нас построены катки. И мы одни из лидеров Краснодарского края по зимним видам спорта. Но важно говорить не только про данные дисциплины. Олимпиада заразила сочинцев и гостей курорта. Развиваются и другие спортивные объекты. Здесь находится федеральный центр сборных команд страны. И каждый год он расширяется.

Сочи остаётся курортным городом, но теперь он связан с активным образом жизни — начиная от спортивного туризма и скалолазания до яхтинга. Этот вид у нас также всегда процветал. Теперь есть прекрасная теннисная база, плюс большое внимание уделяется массовому спорту, построено десять полноценных футбольных полей. Кроме того, на субсидии от губернатора региона за три года возведено два спортивных комплекса, сейчас вводится в эксплуатацию третий и планируется ещё пять. И это не считая спортивных площадок, которых за прошлый год было построено около 40.

Конечно, в 2014-м нас больше всего тревожило, как выступит команда, спортсмены. Потому что если Олимпиада домашняя, то на ребят накладывается огромное бремя ответственности, поскольку на тебя смотрит вся страна. Но я был очень рад после общения с тренерами и спортсменами, побывавшими на разных Играх, услышать, что это была лучшая Олимпиада. После Сочи никто не проводил турнир на таком уровне: сервис для команд и обстановка уступают тому, что было у нас. Все приезжают недовольные именно организацией в других странах», — заявил Мирошников RT.

Ранее Малышко рассказал, как часто вспоминает победу в эстафете на Олимпиаде в Сочи.