Дементьев надеется, что Устюгов на Спартакиаде сможет навязать борьбу Большунову

Президент Федерации лыжных гонок Югры Евгений Дементьев высказался о физической форме Сергея Устюгова.

«Сергей Устюгов к Спартакиаде будет готов на 100% и во всех стартах будет претендовать на победу», — цитирует Дементьева ТАСС.

31-летний лыжник упал в квалификационном забеге и не пробился в финал спринта.

Спортсмен пропустил из-за болезни пятый этап Кубка России, который прошёл в Казани с 11 по 14 января.

Устюгов является золотым медалистом Игр в Пекине в эстафете 4 по 10 км, также на его счету двукратное чемпионство на мировом первенстве.

Ранее сообщалось, что Елена Вяльбе ожидает выступления Устюгова на Спартакиаде.