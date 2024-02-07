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Шалимов: мне Угальде напоминает Давыдова — умеет открыться, сыграть на добивании

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Российский тренер Игорь Шалимов отреагировал на переход нападающего Манфреда Угальде из «Твенте» в «Спартак».
Шалимов: мне Угальде напоминает Давыдова — умеет открыться, сыграть на добивании
  • РИА Новости

«Очевидно, что «Спартак» искал нападающего. Мне Угальде напоминает Дениса Давыдова — умеет открыться, сыграть на добивании, хорошо действует в штрафной», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Московский клуб объявил о подписании контракта с игроком до 2028 года.  

В нынешнем сезоне Угальде забил девять мячей и отдал семь голевых передач в 25 матчах за «Твенте» во всех турнирах. 

Ранее в «Твенте» заявили, что перевод денег от «Спартака» за Угальде может стать проблемой.

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