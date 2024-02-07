Шалимов: мне Угальде напоминает Давыдова — умеет открыться, сыграть на добивании

Российский тренер Игорь Шалимов отреагировал на переход нападающего Манфреда Угальде из «Твенте» в «Спартак».

«Очевидно, что «Спартак» искал нападающего. Мне Угальде напоминает Дениса Давыдова — умеет открыться, сыграть на добивании, хорошо действует в штрафной», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Московский клуб объявил о подписании контракта с игроком до 2028 года.

В нынешнем сезоне Угальде забил девять мячей и отдал семь голевых передач в 25 матчах за «Твенте» во всех турнирах.

Ранее в «Твенте» заявили, что перевод денег от «Спартака» за Угальде может стать проблемой.