Жуков: Сочи готов провести новые Олимпийские игры хоть сейчас

Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков рассказал, когда Сочи может провести следующие Олимпийские игры.

«Когда следующие Олимпийские игры в Сочи? Город хоть сейчас готов провести у себя Олимпийские игры», — передаёт слова Жукова корреспондент RT.

7 февраля отмечается десять лет со дня открытия Олимпиады в Сочи.

1 февраля стало известно, что в честь десятой годовщины ОИ-2014 Сочи станет центральной площадкой проведения Дня зимних видов спорта. Мероприятия в рамках Дня зимних видов спорта продлятся в разных регионах России с 3 февраля по 3 марта.

Ранее экс-глава Федерации бобслея России Елена Аникина рассказала об участии Владимира Путина в заявке Сочи на Игры-2014.