Жуков: Сочи готов провести новые Олимпийские игры хоть сейчас
- РИА Новости
«Когда следующие Олимпийские игры в Сочи? Город хоть сейчас готов провести у себя Олимпийские игры», — передаёт слова Жукова корреспондент RT.
7 февраля отмечается десять лет со дня открытия Олимпиады в Сочи.
1 февраля стало известно, что в честь десятой годовщины ОИ-2014 Сочи станет центральной площадкой проведения Дня зимних видов спорта. Мероприятия в рамках Дня зимних видов спорта продлятся в разных регионах России с 3 февраля по 3 марта.
Ранее экс-глава Федерации бобслея России Елена Аникина рассказала об участии Владимира Путина в заявке Сочи на Игры-2014.