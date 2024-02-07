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Митрофанов: ФИФА занимает нейтральную позицию в вопросе допуска россиян

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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о позиции ФИФА касательно допуска России.
Митрофанов: ФИФА занимает нейтральную позицию в вопросе допуска россиян
  • AP

«Как в ФИФА смотрят на возвращение России? Нейтрально, у них основная позиция: играть должны все, а тем более Россия, которая является огромной футбольной страной, где недавно прошёл чемпионат мира», — цитирует Митрофанова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее Шевченко выступил против допуска российских молодёжных команд к международным соревнованиям.

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