Митрофанов: ФИФА занимает нейтральную позицию в вопросе допуска россиян
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«Как в ФИФА смотрят на возвращение России? Нейтрально, у них основная позиция: играть должны все, а тем более Россия, которая является огромной футбольной страной, где недавно прошёл чемпионат мира», — цитирует Митрофанова «Спорт-Экспресс».
Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
Ранее Шевченко выступил против допуска российских молодёжных команд к международным соревнованиям.