Митрофанов: ФИФА занимает нейтральную позицию в вопросе допуска россиян

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о позиции ФИФА касательно допуска России.

«Как в ФИФА смотрят на возвращение России? Нейтрально, у них основная позиция: играть должны все, а тем более Россия, которая является огромной футбольной страной, где недавно прошёл чемпионат мира», — цитирует Митрофанова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее Шевченко выступил против допуска российских молодёжных команд к международным соревнованиям.