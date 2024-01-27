Шевченко выступил против допуска российских молодёжных команд к международным соревнованиям

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко прокомментировал слова президента УЕФА Александера Чеферина о возвращении молодёжных команд России к международным матчам.

«Я хочу показать текущую ситуацию на Украине. Не вижу никаких оснований давать возможность для возвращения российских команд. Необходимо усиливать давление на Россию», — приводит слова Шевченко Sky Sports.

По информации The Telegraph, президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин рассматривает возвращение молодёжных команд России из-за желания смягчить наказание для детей, которые «не должны нести ответственность за то, в чём не виноваты».

Словенец добавил, что отстранение взрослых команд не будет снято до завершения СВО.

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее Чеферин прокомментировал уход Звонимира Бобана из УЕФА в знак протеста против планов изменить устав организации.