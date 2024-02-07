В РФС заявили, что в марте обсудят возможность продления контракта с Карпиным

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос о возможном продлении контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Если коротко: мы довольны его работой. Возможно, во время мартовских сборов совместно с президентом РФС переговорим с Карпиным и примем решение», — цитирует Митрофанова СЭ.

Карпин возглавил сборную России в июле 2021 года. В настоящий момент он совмещает должности в национальной команде и «Ростове».

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее в РФС заявили, что глава УЕФА позитивно и тепло относится к России.