The Athletic: Салах побьёт трансферный рекорд Неймара в случае перехода в «Аль-Иттихад»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может покинуть клуб в летнее трансферное окно и перейти в саудовский «Аль-Иттихад».

По информации The Athletic в соцсетях, саудовский клуб готов заплатить за игрока £200 млн (около €234 млн). В таком случае будет установлен новый рекорд. В настоящий момент самым дорогим трансферном считается переход нападающего Неймара из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен» в 2017 году за €222 млн.

В нынешнем сезоне Салах забил 18 голов и отдал девять голевых передач в 27 матчах за мерсисайдцев во всех турнирах. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2025-го.

Ранее сообщалось, что Вирджил ван Дейк и Салах останутся в «Ливерпуле» после ухода Юргена Клоппа.