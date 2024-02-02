Football Insider: Ван Дейк и Салах останутся в «Ливерпуле» после ухода Клоппа
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Как сообщает Football Insider, в английском клубе планируют приложить все усилия, чтобы сохранить Ван Дейка и Салаха.
По информации источника, руководство красных считает, что новый главный тренер захочет начать работу в команде, в которой уже есть костяк.
26 января Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» летом 2024 года.
Ранее сообщалось, что Ван Дейк и Салах могут покинуть «Ливерпуль» после ухода Клоппа.