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Football Insider: Ван Дейк и Салах останутся в «Ливерпуле» после ухода Клоппа

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Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк и нападающий команды Египта Мохаммед Салах могут продолжить карьеру в «Ливерпуле» после ухода немецкого тренера Юргена Клоппа с поста наставника английского клуба.
Football Insider: Ван Дейк и Салах останутся в «Ливерпуле» после ухода Клоппа
  • © AP Photo/Jon Super

Как сообщает Football Insider, в английском клубе планируют приложить все усилия, чтобы сохранить Ван Дейка и Салаха.

По информации источника, руководство красных считает, что новый главный тренер захочет начать работу в команде, в которой уже есть костяк.

26 января Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» летом 2024 года.

Ранее сообщалось, что Ван Дейк и Салах могут покинуть «Ливерпуль» после ухода Клоппа.

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