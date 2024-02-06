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Мостовой: «Зенит» работает в разы лучше «Спартака» на трансферном рынке

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Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой высказался о работе «Зенита» на трансферном рынке зимой.
Мостовой: «Зенит» работает в разы лучше «Спартака» на трансферном рынке
  • РИА Новости

«Зенит» ведёт более трезвую трансферную политику, чем «Спартак». Уверен, они бы не стали подписывать того же Угальде, которого никто не знает, за €13 млн. Их покупки намного эффектнее. «Зенит» работает в разы лучше «Спартака» на трансферном рынке, отсюда и результаты», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

29 января красно-белые объявили о переходе Угальде из «Твенте». Transfermarkt оценивает его стоимость в €5 млн. «Спартак» же, по информации СМИ, заплатил за футболиста €15 млн.

Ранее агент Джикии оценил вероятность подписания контракта со «Спартаком» при Абаскале.

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