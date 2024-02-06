ЦСКА пропустил две шайбы за четыре минуты и уступил «Салавату Юлаеву» в концовке матча КХЛ 

Московский ЦСКА на выезде потерпел поражение от уфимского «Салавата Юлаева» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра в столице Башкирии завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Виктора Козлова.

Шайбы забросили Джош Ливо (54-я минута) и Никита Зоркин (58-я).

ЦСКА (66 очков) занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Салават Юлаев» (81) располагается на третьей строчке на Востоке. Обе команды уже обеспечили себе выход в Кубок Гагарина.

В параллельном матче магнитогорский «Металлург» дома разгромил «Адмирал» из Владивостока (5:1).

Ранее сообщалось, что ХК ЦСКА пригласил знаменитого американского журналиста Такера Карлсона посетить домашний матч команды с «Витязем».