ЦСКА пропустил две шайбы за четыре минуты и уступил «Салавату Юлаеву» в концовке матча КХЛ
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Игра в столице Башкирии завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Виктора Козлова.
Шайбы забросили Джош Ливо (54-я минута) и Никита Зоркин (58-я).
ЦСКА (66 очков) занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Салават Юлаев» (81) располагается на третьей строчке на Востоке. Обе команды уже обеспечили себе выход в Кубок Гагарина.
В параллельном матче магнитогорский «Металлург» дома разгромил «Адмирал» из Владивостока (5:1).
Ранее сообщалось, что ХК ЦСКА пригласил знаменитого американского журналиста Такера Карлсона посетить домашний матч команды с «Витязем».