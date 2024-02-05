«Матч ТВ»: ЦСКА пригласил американского ведущего Карлсона на матч КХЛ
- AP
Карлсон впервые приехал в Россию и находится в Москве, сообщает «Матч ТВ».
Встреча состоится 19 февраля на «ЦСКА Арене» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции с 66 очками и досрочно обеспечил себе выход в плей‑офф. «Витязь» расположился на 11-й строчке таблицы Запада.
Ранее КХЛ назвала лучших игроков по итогам прошедшей недели.