«Матч ТВ»: ЦСКА пригласил американского ведущего Карлсона на матч КХЛ

ХК ЦСКА пригласил знаменитого американского журналиста Такера Карлсона посетить домашний матч команды с «Витязем».

Карлсон впервые приехал в Россию и находится в Москве, сообщает «Матч ТВ».

Встреча состоится 19 февраля на «ЦСКА Арене» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции с 66 очками и досрочно обеспечил себе выход в плей‑офф. «Витязь» расположился на 11-й строчке таблицы Запада.

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