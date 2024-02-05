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«Матч ТВ»: ЦСКА пригласил американского ведущего Карлсона на матч КХЛ

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ХК ЦСКА пригласил знаменитого американского журналиста Такера Карлсона посетить домашний матч команды с «Витязем».
«Матч ТВ»: ЦСКА пригласил американского ведущего Карлсона на матч КХЛ
  • AP

Карлсон впервые приехал в Россию и находится в Москве, сообщает «Матч ТВ».

Встреча состоится 19 февраля на «ЦСКА Арене» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции с 66 очками и досрочно обеспечил себе выход в плей‑офф. «Витязь» расположился на 11-й строчке таблицы Запада.

Ранее КХЛ назвала лучших игроков по итогам прошедшей недели.

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