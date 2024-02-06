Bild: вратарь «Баварии» Нойер вновь получил травму

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер получил повреждение.

По информации Bild, во время выходного дня вратарь в течение 20 минут находился в кабинете врачей, а сегодня не тренировался из-за проблем с коленом. Неизвестно, когда он сможет возобновить тренировки.

Напомним, что в декабре 2022 года Нойер получил перелом голени, катаясь на лыжах. Он перенёс операцию. Игрок в августе 2023-го возобновил тренировки в общей группе «Баварии», а смог выйти на поле только в конце октября.

Ранее сообщалось, что «Бавария» продлила контракты с Нойером и Ульрайхом до 2025 года.