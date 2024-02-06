Ловчев: Чалову надо оставаться в ЦСКА и выигрывать трофеи вместе с клубом

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал ситуацию с продлением контракта нападающего Фёдора Чалова с ЦСКА.

«У Чалова всё хорошо в ЦСКА, его здесь ценят, он давно в клубе, который хочет сохранить игрока. На мой взгляд, ему надо оставаться в ЦСКА и выигрывать трофеи вместе с клубом», — написал Ловчев в своём Telegram-канале.

По информации Ивана Карпова, ЦСКА предлагает Чалову новый контракт с зарплатой в размере от €2,5 млн до €3 млн в год. Сторона игрока настаивает на сумме €4 млн, но армейцы не готовы платить такую зарплату своему воспитаннику.

В нынешнем сезоне Чалов забил 11 голов и отдал три голевые передачи в 26 матчах за армейцев во всех турнирах. Контракт нападающего с красно-синими рассчитан до 31 декабря 2024 года.

Ранее сообщалось, что Чалов улетел в Москву на переговоры по новому контракту с ЦСКА.