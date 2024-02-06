Цыбульский — об отсутствии Белоруссии в масс-старте на Спартакиаде: всё непросто

Глава Белорусской федерации биатлона (БФБ) Андриан Цыбульский прокомментировал отсутствие белорусских биатлонистов в масс-старте на Спартакиаде.

«Не думаю, что мне уместно комментировать действия российской стороны. Мы работаем с СБР над образовавшимися проблемами и должны со временем справиться. Думаю, это эффективнее, чем предъявлять публично претензии друг к другу. Не всё так просто», — приводит слова Цыбульского РИА Новости.

Биатлонная Спартакиада сильнейших пройдёт в Златоусте. Белорусские спортсмены получили приглашение на соревнования.

6 февраля стало известно, что сборная Белоруссии не примет участия в масс‑старте на Спартакиаде в Златоусте.

Ранее в Минспорте объяснили, почему белорусские биатлонисты не примут участия в масс‑старте на Спартакиаде.