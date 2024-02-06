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Силкин: Джикия не выдержал конкуренции, обижаться нужно только на себя

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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о возможном уходе защитника Георгия Джикии из «Спартака».
Силкин: Джикия не выдержал конкуренции, обижаться нужно только на себя
  • РИА Новости

«Всё очень просто: Джикия не выдержал конкуренции, он проиграл место в составе Бабичу. О чём тут можно говорить? Абаскаль что, сам себе враг? Не верю. Он исходит из того, что видит. Обижаться здесь можно только на себя. Агент может говорить всё что угодно, но факт остаётся фактом», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

Джикия в сезоне-2023/24 провёл девять матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.

Его контракт истекает 31 мая 2024 года.

Ранее агент Джикии оценил вероятность подписания контракта со «Спартаком» при Абаскале.

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