RT в Telegram
Подпишись

Прыгунья в воду Бруенок заявила, что не плела интриги против обвинённого тренера

Короткая ссылка
Спортсменка сборной России по прыжкам в воду Мария Бруенок прокомментировала критику после обвинений тренера Павла Муякина.

«У меня в жизни всё хорошо. Так что хайповать или плести какие-то интриги... Вот честно, я не из таких людей. Когда человек не находился в подобной ситуации, он может говорить всё что угодно. Но, оказавшись в моём положении, многие заговорили бы совсем иначе. Не хочу даже полемизировать», — цитирует спортсменку «Спорт-Экспресс».

31 января стало известно, что Бруенок обвинила Муякина в сексуальных домогательствах. Спортсменка является членом сборной России и призёром первенства страны.

61-летний специалист, которому было запрещено заниматься тренерской деятельностью, посетил 30 января бассейн в Саратове во время тренировки спортсменов. Инцидент подтолкнул прыгунью в воду придать историю огласке.

Муякин являлся главным тренером Центра развития FINA по прыжкам в воду (с 2019 по 2020 год). Его ученики являются победителями чемпионатов Европы и участниками Олимпийских игр.

Ранее сообщалось, что Муякин отстранён после обвинений в домогательствах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить