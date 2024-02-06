Прыгунья в воду Бруенок заявила, что не плела интриги против обвинённого тренера

Спортсменка сборной России по прыжкам в воду Мария Бруенок прокомментировала критику после обвинений тренера Павла Муякина.

«У меня в жизни всё хорошо. Так что хайповать или плести какие-то интриги... Вот честно, я не из таких людей. Когда человек не находился в подобной ситуации, он может говорить всё что угодно. Но, оказавшись в моём положении, многие заговорили бы совсем иначе. Не хочу даже полемизировать», — цитирует спортсменку «Спорт-Экспресс».

31 января стало известно, что Бруенок обвинила Муякина в сексуальных домогательствах. Спортсменка является членом сборной России и призёром первенства страны.

61-летний специалист, которому было запрещено заниматься тренерской деятельностью, посетил 30 января бассейн в Саратове во время тренировки спортсменов. Инцидент подтолкнул прыгунью в воду придать историю огласке.

Муякин являлся главным тренером Центра развития FINA по прыжкам в воду (с 2019 по 2020 год). Его ученики являются победителями чемпионатов Европы и участниками Олимпийских игр.

Ранее сообщалось, что Муякин отстранён после обвинений в домогательствах.