19-летняя Бруенок обвинила тренера по прыжкам в воду Муякина в домогательствах

Спортсменка сборной России по прыжкам в воду Мария Бруенок заявила, что подверглась домогательствам со стороны тренера национальной команды Павла Муякина.

«Два месяца назад на тренировочном мероприятии я столкнулась со следующей ситуацией: тренер из Казани Муякин Павел Борисович начал проявлять повышенный интерес, не связанный с моей спортивной деятельностью. На тот момент я насторожилась и отдалилась от какого-либо общения с ним», — цитирует Бруенок Metaratings.

61-летний Муякин, которому запретили заниматься тренерской деятельностью, посетил 30 января бассейн в Саратове во время тренировки спортсменов. Инцидент подтолкнул 19-летнюю Бруенок придать свою историю огласке.

Ранее сообщалось, что стали известны имена игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которых обвиняют в сексуальном насилии.