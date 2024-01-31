ESPN: игроки НХЛ Дюбе, Харт, Маклауд и Фут обвиняются в сексуальном насилии

Стали известны имена игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которых обвиняют в сексуальном насилии.

Вратарю «Филадельфии» Картеру Харту, форварду «Калгари» Диллону Дюбе, нападающему Майклу Маклауду и защитнику Кэлу Футу из «Нью-Джерси» предъявлены обвинения в сексуальном насилии, сообщает ESPN.

24 января несколько хоккеистов из состава молодёжной сборной Канады на МЧМ-2018 вызвали в полицию по делу о сексуальном насилии.

Потерпевшая обратилась в суд, утверждая, что в июне 2018 года неоднократно подвергалась насилию в гостиничном номере. Обвинения в адрес игроков тогда не были доказаны в суде, иск в итоге был отозван после соглашения с Hockey Canada. В декабре организация завершила расследование.

В июле 2022-го Hockey Canada объявила о возобновлении дела.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в изнасиловании канадский хоккеист явился в полицию.