Тренер по прыжкам в воду Муякин отстранён после обвинений в домогательствах

Президент Российской федерации прыжков в воду (РФПВ) Станислав Дружинин сообщил, что к тренеру Павлу Муякину применены дисциплинарные санкции в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах к Марии Бруенок.

«Муякин отстранен. Федерация создала специальную комиссию по расследованию этого инцидента, мы в курсе происходящего, мы видели действительно эту переписку. Такая переписка недопустима между тренером и спортсменом», — цитирует Дружинина РИА Новости.

Он также добавил, что 19-летняя спортсменка сообщила Министерству спорта с просьбой принять меры. По словам Дружинина, Муякин объяснил свою переписку со спортсменкой тем, что перепутал чаты.

«Но на самом деле это была продолжительная переписка, которая показывает, что общение было ее с ним, а не с его женой с личными комментариями», — заключил глава РФПВ.

31 января стало известно, что Бруенок обвинила Муякина в приставаниях на сексуальной почве. Спортсменка является членом сборной России и призером первенства страны.

61-летний специалист, которому было запрещено заниматься тренерской деятельностью, посетил 30 января бассейн в Саратове во время тренировки спортсменов. Инцидент подтолкнул прыгунью в воду придать свою историю огласке.

Муякин являлся главным тренером Центра развития FINA по прыжкам в воду (с 2019 по 2020 год). Его ученики являются победителями чемпионатов Европы и участниками Олимпийских игр.

Ранее сообщалось, что Муякин опроверг обвинения в домогательствах Бруенок.