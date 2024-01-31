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Муякин опроверг обвинения в домогательстве к прыгунье в воду Бруенок

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Тренер сборной России по прыжкам в воду Павел Муякин назвал выдумками обвинения призёра чемпионата страны Марии Бруенок в сексуальных домогательствах.

«Меня действительно отстраняли, но я уже вернулся к работе. У нас был только один контакт с Бруенок, рабочий, а не то, как она это преподносит. У меня огромный тренерский стаж, мне 61 год. И тут такое обвинение, ни на чем не основанное. Я, разумеется, его опровергаю», — цитирует Муякина «Матч ТВ».

При этом тренер признался, что был в Саратове и пытался поговорить с Бруенок.

«Прояснить, зачем все это она делает, но не получилось с ней нормально это обсудить», — добавил Муякин.

61-летний Муякин, которому было запрещено заниматься тренерской деятельностью, посетил 30 января бассейн в Саратове во время тренировки спортсменов. Инцидент подтолкнул 19-летнюю Бруенок придать свою историю огласке.

Муякин являлся главным тренер Центра развития FINA по прыжкам в воду (с 2019 по 2020 год). Его ученики являются победителями чемпионатов Европы и участниками Олимпийских игр.

Ранее сообщалось, что стали известны имена игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которых обвиняют в сексуальном насилии.





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