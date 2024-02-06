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Пономарёв: Акинфееву нужно завершать карьеру, если он в будущем не хочет кататься на коляске

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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв дал совет голкиперу армейцев Игорю Акинфееву по поводу его карьеры.
Пономарёв: Акинфееву нужно завершать карьеру, если он в будущем не хочет кататься на коляске
  • РИА Новости

«Если он в дальнейшем не хочет кататься на коляске, то в скором времени ему надо заканчивать карьеру», — цитирует Пономарёва Betonmobile.

Он также добавил, что после завершения карьеры футболист будет вести активный образ жизни, работая в ЦСКА тренером и пользуясь популярностью среди журналистов.

В нынешнем сезоне Акинфеев принял участие в 16 матчах за армейцев во всех турнирах, в которых пропустил 19 мячей и шесть раз сыграл на ноль. Его контракт с красно-синими рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Акинфеев стал самым возрастным игроком РПЛ.

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