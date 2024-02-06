«Твенте» не будет забирать Угальде у «Спартака» в случае проблем с переводом денег из РФ
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«Есть ли вероятность, что «Твенте» вернёт Угальде, если будут сложности с переводом денег? Нет, мы об этом не говорим. Для нас сделка закрыта», — цитирует Стройера «РБ Спорт».
29 января красно-белые объявили о переходе Угальде из «Твенте». Transfermarkt оценивает его стоимость в €5 млн. «Спартак» же, по информации СМИ, заплатил за футболиста €15 млн.
Ранее в «Твенте» заявили, что перевод денег от «Спартака» за Угальде может стать проблемой.