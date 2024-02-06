Калинская назвала три главных фактора, которые помогли удачно выступить на AO-2024

Российская теннисистка Анна Калинская объяснила, что позволило ей показать высокий результат на Открытом чемпионате Австралии — 2024.

«Я думаю, что набрала физическую форму, психологически и ментально. Думаю, это всё вместе как-то складывается и поэтому приходит результат», — сказала Калинская в YouTube-канале «БОЛЬШЕ!».

На Australian Open россиянка дошла до четвертьфинала, где уступила китаянке Чжэн Циньвэнь со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 1:6. Благодаря этому достижению она вошла в топ-50 рейтинга WTA.

Ранее сообщалось, что Калинская поднялась на 37 позиций в рейтинге WTA.