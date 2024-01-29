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Калинская поднялась на 37 позиций в рейтинге WTA

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Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг в одиночном разряде.
Калинская поднялась на 37 позиций в рейтинге WTA
  • AP

Анна Калинская поднялась на 37 позиций в обновлённом рейтинге и впервые вошла в топ-50 лучших теннисисток мира (37).

Лучшей ракеткой России по-прежнему является Дарья Касаткина, которая опустилась на 14-е место. Вероника Кудерметова занимает 15-ю строчку. Екатерина Александрова — 21-я, Анастасия Потапова — 27-я. Мирра Андреева отыграла 12 позиций и теперь находится на 35-м месте.

Лидером рейтинга является полька Ига Свёнтек. Следом идут белоруска Арина Соболенко и американка Кори Гауфф.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев заработал более $1,1 млн на Australian Open и обошёл Марию Шарапову по призовым.

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