Калинская поднялась на 37 позиций в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг в одиночном разряде.

Анна Калинская поднялась на 37 позиций в обновлённом рейтинге и впервые вошла в топ-50 лучших теннисисток мира (37).

Лучшей ракеткой России по-прежнему является Дарья Касаткина, которая опустилась на 14-е место. Вероника Кудерметова занимает 15-ю строчку. Екатерина Александрова — 21-я, Анастасия Потапова — 27-я. Мирра Андреева отыграла 12 позиций и теперь находится на 35-м месте.

Лидером рейтинга является полька Ига Свёнтек. Следом идут белоруска Арина Соболенко и американка Кори Гауфф.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев заработал более $1,1 млн на Australian Open и обошёл Марию Шарапову по призовым.