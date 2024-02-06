Росавиация: аэропорт Саранска открыли на приём и выпуск самолётов

Росавиация сообщила, что аэропорт Саранска, где накануне самолёт с тренерами по фигурному катанию выкатился за пределы ВПП, открыли на приём и выпуск самолётов.

Сообщение приводит ТАСС.

Как заявили в Госкомтрансе Мордовии, самолёт, который накануне выкатился за пределы ВПП, отбуксирован на стоянку.

На борту воздушного судна были заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, Алексей Тихонов, Светлана Соколовская и комментатор Александр Гришин. Никто из находившихся в самолёте не пострадал.

Ранее сообщалось, что тренеры фигуристов покинули самолёт, выкатившийся за пределы полосы в Саранске.