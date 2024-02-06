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Росавиация: аэропорт Саранска открыли на приём и выпуск самолётов

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Росавиация сообщила, что аэропорт Саранска, где накануне самолёт с тренерами по фигурному катанию выкатился за пределы ВПП, открыли на приём и выпуск самолётов.
Росавиация: аэропорт Саранска открыли на приём и выпуск самолётов
  • РИА Новости

Сообщение приводит ТАСС. 

Как заявили в Госкомтрансе Мордовии, самолёт, который накануне выкатился за пределы ВПП, отбуксирован на стоянку.

На борту воздушного судна были заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, Алексей Тихонов, Светлана Соколовская и комментатор Александр Гришин. Никто из находившихся в самолёте не пострадал.

Ранее сообщалось, что тренеры фигуристов покинули самолёт, выкатившийся за пределы полосы в Саранске.

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