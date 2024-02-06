Росавиация: аэропорт Саранска открыли на приём и выпуск самолётов
- РИА Новости
Сообщение приводит ТАСС.
Как заявили в Госкомтрансе Мордовии, самолёт, который накануне выкатился за пределы ВПП, отбуксирован на стоянку.
На борту воздушного судна были заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, Алексей Тихонов, Светлана Соколовская и комментатор Александр Гришин. Никто из находившихся в самолёте не пострадал.
Ранее сообщалось, что тренеры фигуристов покинули самолёт, выкатившийся за пределы полосы в Саранске.