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Тренеры фигуристов покинули самолёт, выкатившийся за пределы полосы в Саранске

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Тренеры по фигурному катанию покинули самолёт, который выкатился за пределы ВПП аэропорту Саранска.
Тренеры фигуристов покинули самолёт, выкатившийся за пределы полосы в Саранске
  • Gettyimages.ru

«Пассажиры доставлены в здание аэропорта», — сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Сообщалось, что на борту были заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, Алексей Тихонов, Светлана Соколовская, а также комментатор Александр Гришин.

Все они прилетели в Саранск на первенство России по фигурному катанию среди юниоров — 2024.

Ранее Тарасова назвала трагедией ситуацию касательно отстранения российской фигуристки Камилы Валиевой.

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