Тренеры фигуристов покинули самолёт, выкатившийся за пределы полосы в Саранске
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«Пассажиры доставлены в здание аэропорта», — сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
Сообщалось, что на борту были заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, Алексей Тихонов, Светлана Соколовская, а также комментатор Александр Гришин.
Все они прилетели в Саранск на первенство России по фигурному катанию среди юниоров — 2024.
Ранее Тарасова назвала трагедией ситуацию касательно отстранения российской фигуристки Камилы Валиевой.