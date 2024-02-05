Тренеры фигуристов покинули самолёт, выкатившийся за пределы полосы в Саранске

Тренеры по фигурному катанию покинули самолёт, который выкатился за пределы ВПП аэропорту Саранска.

«Пассажиры доставлены в здание аэропорта», — сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Сообщалось, что на борту были заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, Алексей Тихонов, Светлана Соколовская, а также комментатор Александр Гришин.

Все они прилетели в Саранск на первенство России по фигурному катанию среди юниоров — 2024.

Ранее Тарасова назвала трагедией ситуацию касательно отстранения российской фигуристки Камилы Валиевой.