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Тарасова: судьба слишком жестока по отношению к Валиевой

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала трагедией ситуацию касательно отстранения российской фигуристки Камилы Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Тарасова: судьба слишком жестока по отношению к Валиевой
  • РИА Новости

«Судьба слишком жестока по отношению к Валиевой. Весь произошедший ужас лишает нас великолепной, выдающейся спортсменки, а саму Камилу — любимого дела. Трагедия!» — приводит слова Тарасовой «РБ Спорт».

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 25 декабря 2021 года на чемпионате России она сдала положительный анализ на триметазидин, но об этом результате стало известно только после командного турнира Олимпиады 2022 года в Пекине.

В СМИ сообщалось, что в пробе Валиевой нашли разрешённый препарат с анаболическим эффектом, а также L-карнитин и гипоксен.

Ранее Валиева поблагодарила болельщиков за поддержку после решения CAS.

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