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Сёмин: Миранчук, несомненно, сильнее многих игроков «Аталанты»

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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин оценил игру полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Он обладает техникой, мышлением, несомненно, сильнее многих игроков «Аталанты». Его высокий уровень отмечают все итальянские газеты, и мы тоже видим это. Наверное, ему надо сохранять стабильность игры, потому что в клубе большая конкуренция», — приводит слова Сёмина Metaratings.ru.

Миранчук выступает за команду из Бергамо с 2020 года. Россиянин в текущем сезоне в 19 матчах во всех турнирах забил три мяча и сделал пять результативных передач.

Ранее Каррера оценил игру Миранчука в матче 23-го тура Серии А с «Лацио».

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