Сёмин: Миранчук, несомненно, сильнее многих игроков «Аталанты»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин оценил игру полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Он обладает техникой, мышлением, несомненно, сильнее многих игроков «Аталанты». Его высокий уровень отмечают все итальянские газеты, и мы тоже видим это. Наверное, ему надо сохранять стабильность игры, потому что в клубе большая конкуренция», — приводит слова Сёмина Metaratings.ru.

Миранчук выступает за команду из Бергамо с 2020 года. Россиянин в текущем сезоне в 19 матчах во всех турнирах забил три мяча и сделал пять результативных передач.

Ранее Каррера оценил игру Миранчука в матче 23-го тура Серии А с «Лацио».