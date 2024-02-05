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TSN: полиция предъявила канадским хоккеистам обвинения по делу об изнасиловании

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Полиция официально предъявила обвинения в сексуальном насилии пятерым игрокам молодёжной сборной Канады по хоккею.

Об этом сообщает TSN.

Обвиняются Картер Харт («Филадельфия»), Диллон Дюбе («Калгари»), Алекс Форментон («Амбри-Пиотта»), Майкл Маклауд и Кэл Фут (оба — «Нью-Джерси»).

Отмечается, что Маклауду было предъявлено второе дополнительное обвинение по причине того, что он был «соучастником преступления».

Потерпевшая обратилась в суд, утверждая, что в июне 2018 года неоднократно подвергалась насилию в гостиничном номере. Обвинения в адрес игроков тогда не были доказаны в суде, иск в итоге был отозван после соглашения с Hockey Canada. В декабре организация завершила расследование.

В июле 2022-го Hockey Canada объявила о возобновлении дела.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в изнасиловании канадский хоккеист явился в полицию.

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