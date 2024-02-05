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Зубков: если Бах даст мне доказательства, что я употреблял допинг, — готов сдать медали Игр

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Бобслеист Александр Зубков готов встретиться с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом и сдать золотую олимпийскую медаль, если будут представлены доказательства употребления допинга.
Зубков: если Бах даст мне доказательства, что я употреблял допинг, — готов сдать медали Игр
  • РИА Новости

«Я готов встретиться с Томасом Бахом на его территории. Если он даст мне доказательную базу, что я виновен. Я готов сдать олимпийские медали, если будет доказательная база. Но этого не произошло», — приводит слова Зубкова «Матч ТВ».

Зубков завоевал золото на Играх 2014 года в соревнованиях двоек и четвёрок. Позже в МОК обвинили его в употреблении допинга и обязали вернуть медали.

Ранее Чернышенко заявил, что диалог России с Бахом представляется непродуктивным.

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