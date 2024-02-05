Атаев подерётся с Альфонсо за пояс IBA

Российский боксёр Шарабутдин Атаев проведёт бой за пояс IBA с азербайджанцем кубинского происхождения Лореном Альфонсо Домингесом.

Поединок, который возглавит шоу из серии турниров «Ночь чемпионов IBA», пройдёт в весовой категории до 86 кг.

В последний раз Атаев выходил на ринг в октябре на турнире «Ночь чемпионов IBA» в Душанбе. Тогда он досрочно одолел Азизбека Абдугофурова из Узбекистана.

В соглавном бою между Шавкатджоном Рахимовым и Эдуардо Нуньесом определится обязательный претендент по версии IBF во втором полулёгком весе

Турнир «Ночь чемпионов IBA» состоится 16 февраля.

Ранее Шумков и Петровский выступят в Серпухове на турнире «Ночь чемпионов IBA».