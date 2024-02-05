Атаев подерётся с Альфонсо за пояс IBA
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Поединок, который возглавит шоу из серии турниров «Ночь чемпионов IBA», пройдёт в весовой категории до 86 кг.
В последний раз Атаев выходил на ринг в октябре на турнире «Ночь чемпионов IBA» в Душанбе. Тогда он досрочно одолел Азизбека Абдугофурова из Узбекистана.
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Турнир «Ночь чемпионов IBA» состоится 16 февраля.
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