Дикиджи подписал бумагу о неразглашении по делу о нападении в метро
- РИА Новости
«Я подписал бумаги о неразглашении дела. На эту тему ничего не буду говорить», — приводит слова Дикиджи «Спорт-Экспресс».
В СМИ появилась информация, что прокуратура отменила уголовное дело о нападении на фигуриста.
Уголовное дело в отношении гражданина было возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК России (хулиганство, совершённое с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).
Напомним, что 2 февраля спортсмен в соцсетях сообщил, что неизвестный едва не зарезал его в метро.
Ранее Дикиджи рассказал подробности нападения на него в метро.