Дикиджи подписал бумагу о неразглашении по делу о нападении в метро

Российский фигурист Владислав Дикиджи заявил, что подписал бумаги о неразглашении дела о нападении в метро.

«Я подписал бумаги о неразглашении дела. На эту тему ничего не буду говорить», — приводит слова Дикиджи «Спорт-Экспресс».

В СМИ появилась информация, что прокуратура отменила уголовное дело о нападении на фигуриста.

Уголовное дело в отношении гражданина было возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК России (хулиганство, совершённое с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Напомним, что 2 февраля спортсмен в соцсетях сообщил, что неизвестный едва не зарезал его в метро.

Ранее Дикиджи рассказал подробности нападения на него в метро.